Frédéric LANEQUE

Intégration de systèmes et réseaux informatique et télécom auprès des professionnels.



# Réseaux : étude et mise en place d'architectures réseau TCP/IP, paramétrage et monitoring de Switchs et routeurs [CISCO, HP, 3com].

# Systèmes : Dos, Win9x, XP, SEVEN, NT4, Windows 2000, 2003, et 2008 server, Linux Red Hat / Debian, notions de Novell.

# Administration : création de scripts, gestion Active directory, maitrise des GPO, SUS,

utilisation courante de Vnc, Dameware, Teamviewer, LogMeIn.

# Virtualisation : Vmware ESX (vSphere), Hyper-V.

# Technique : mise en service d'AD - DNS - DHCP - Exchange Server 2003/2007/2010 - batch - ftp - mail (smtp - pop ) ssh, postfix, liaisons VPN et accès distants, MS Sharepoint 2003/2007.

# Monitoring : mise en place de ZABBIX, utilisation de HPOpenView, BMC Remedy, connaissances ITIL.

# Bureautique : Suites MS Office, Outlook, Lotus Notes, OpenOffice, MS Project, Visio.

# TV : Mise en service de passerelles IP TV (IPsoTV, EONA, Ickusi)

# Téléphonie : Installation et maintenance de systèmes de télécommunication (AVAYA, Tenovis, Asterisk PBX)

# Formation : Windows 2008 Serveur, Windows 7, Réseaux locaux, TCP/IP.



Mes compétences :

VoIP

DSLAM, CMTS, WIFI

IPTV

Cisco CCNA

Linux Debian

Windows Server

Réseaux et sécurité IT

Vente B to B

Linux

Informatique

Réseaux

Stockage

Asterisk

IBM

Scripts

Firewall

SNMP