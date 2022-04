Musse JULIEN

Etudiant en master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) à Nancy.



L'objectif de cette formation est d'acquérir des compétences dans les domaines de l'analyse, la conception et la distribution de systèmes d'informations.



Je suis ambitieux, travailleur et investi dans les diverses missions et projets que l'on me confies mais également dans mes projets personnels.



Ayant un bon relationnel, je m'intègre facilement dans une équipe.



Je suis curieux, ouvert d'esprit et attentif aux remarques à mon égard.



Mes compétences :

Microsoft windows

Cobol

C

Language Objet

Web

Gestion de projet

SGBD

Linux