Frédéric LANGUEBIEN

Le métier d'animateur ou formateur informatique est pour moi, inévitablement, une grande passion avant tout ! La passion du travail, de transmettre la connaissance, d'aider autrui à s'insérer par l'intermédiaire de l'outil numérique.

En effet, l'informatique est devenu, depuis plusieurs années maintenant, un outil incontournable pour un grand nombre de démarches et d'activités dans la vie de tous les jours !

Durant plus de huit années, j'ai énormément apprécié, dans un milieu associatif, venir en aide à beaucoup d'habitants qui, au départ, ne connaissaient pas ou très peu l'utilisation d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Me sentir utile et les aider pour comprendre le fonctionnement de base d'un PC Windows, d'un traitement de texte, d'un tableur, de la navigation sur internet ainsi que l'utilisation d'une boîte mail, et les bases d'une maintenance simple de leur matériel, ainsi que les soutenir dans leurs démarches de recherche d'emploi. C'est pour moi une véritable vocation, qui passe même bien avant l'aspect financier (salaire...).



Pourquoi me choisir , pourquoi moi , pourquoi mon profil ? Parce que comme vous, j'ai la passion du lien social, de l'aide et du soutien à apporter aux publics en difficulté, de l'aide à l'insertion de publics rencontrant des difficultés et problématiques variées. Un véritable challenge que j'ai soutenu dans une Association pendant plus de huit ans, et que j'espère continuer à effectuer en collaborant avec vous très bientôt, je l'espère !



Frédéric.



Mes compétences :

Animation de cours d'initiation à l'informatique (

Maintenance informatique

Ubuntu (notions)

Google Chrome

Accueil du public

Mozilla Firefox

LibreOffice

OpenOffice

Microsoft Office

Microsoft Windows

Suivi des bénéficiaires (quotidien ou hebdomadaire

Conseils personnalisés en fonction des demandes

Elaboration des bilans d'activité