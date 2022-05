Mickael PETRE

Mickaël PETRE

65 lot. Cailloux

43140 St Didier en Velay

04.71.56.39.36 – 06.75.69.64.50







Objet : demande de stage



Madame, Monsieur

Actuellement en formation préparatoire au concours, Accompagnant Educatif et Social (anciennement AMP ), au CRP Chantoiseau de la Fondation Edith Seltzer à Briançon, je sollicite votre établissement pour y effectuer un stage du 28/11/2016 au 16/12/2016.

Au sein de votre établissement, je souhaite découvrir le métier d’accompagnant.

Je souhaite vous apporter mes capacités d’écoute et de soutien.

Le stage est rémunéré par l’Etat et je dispose d’une responsabilité civile.

Dans l’attente d’une réponse que j’ espère positive, je reste à votre disposition pour d’ éventuels renseignements complémentaires.

Recevez Madame, Monsieur mes sincères salutations.



Mickaël Pêtre



Mes compétences :

Reserviste PSIG D'YSSINGEAUX

Formation Militaire au sein de la gendarmerie

BEPC industries Graphique lycée J-Hauptmann

BAC PRO industries Graphiques SEPR LYON