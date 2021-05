Frédéric LAURIAT

Expert dans l'exploitation et le développement de centre de profit de 250 K euros à 8 millions d'euros, pour le secteur de l'environnement et du digital.



Voici quelques missions réalisées en tant qu'ingénieur-commercial, business developer et responsable de centre de profit :

- définir/organiser/suivre un budget,

- élaborer/mettre en oeuvre des stratégies marketing et commerciales,

- assurer l'organisation et le bon fonctionnement de l'activité,

- réaliser le suivi administratif et technique,

- établir/rédiger les dossiers de consultations, mener les appels d'offres,

- suivre et négocier des contrats grands-comptes,

- encadrer, superviser des équipes de 5 à 45 collaborateurs,

- organiser/coordonner/gérer des projets/travaux techniques et industriels,

- recruter, former des collaborateurs et des partenaires,

- rechercher des solutions à valeur ajoutée,

- développer des réseaux de vente.





Quelques résultats obtenus et objectifs atteints :

- mise en oeuvre du plan de transition écologique, de modernisation/extension d'un site industriel régional de stockage et de traitement des déchets (Isdnd) et des infrastructures techniques,

- gestion de la valorisation énergétique en Isdnd avec Dalkia Biogaz,

- faire décoller les ventes d'une nouvelle filiale entrante, start-up spécialisée en dématérialisation de moyen de paiement,

- croissance des ventes jusqu'à +30% de CA en matériels électroniques, solutions digitales haut débit et services techniques sécurisés,

- suivi et développement de portefeuilles clients : + 1000 clients Pme et grands-comptes,

- certification ISO 14001 et 27001,

- rédaction de cahiers des charges pour la gestion de site industriel ISO 14001 : règles d'ingénierie, travaux divers...

- approfondissement de compétences managériales.



Ouvert sur l'international, je parle couramment anglais et allemand.

Mes principales qualités et forces sont : l'écoute et le sens de la communication pour fédérer et développer des relations. La curiosité, des capacité d'analyses stratégiques. Force de proposition. Le goût pour le management opérationnel, l'innovation et le leadership. Bonne maîtrise de la méthodologie gestion de projet.



Mon taux de transformation est souvent supérieur à 25%, parlons-en ensemble...au 0672873041