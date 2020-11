Frédéric LEBOUC

Actuellement responsable QHSE et sûreté au sein d’un grand groupe Logistique, je possède plus de 10 années d’expériences professionnelles dans la Métallurgie et la Supply chain.

J’aime les challenges élevés, la gestion de projet ainsi que le développement de compétences transversales. Familiarisé avec les environnements de redressement économique et/ou de crise : je possède une grande capacité d’adaptation.

Au plaisir de pouvoir échanger avec vous et partager nos talents…



Mes compétences :

Management des risques industriels

Gestion des déchets

Veille réglementaire

Radioprotection

Audit interne