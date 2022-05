Romain LEVASSEUR

Après 7 ans passés dans les domaines de la Santé/Sécurité/Environnement dans différentes structures (PME / Grandes Entreprises), j'ai choisi d'élargir mes compétences en m'orientant dans le domaine de l'Amélioration Continue et de la Performance Industrielle (outils du Lean Management).



J'ai ainsi découvert et appris la pleine complémentarité entre ces 2 domaines / fonctions.



Mes compétences :

Management

Animation de formations

Santé au travail

Amélioration continue

Lean Six Sigma

Dynamisme

Réactivité

Sécurité au travail

Environnement

Relationnel

Gestion de projet