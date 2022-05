Romain LEVASSEUR

Ma volonté est de continuer à découvrir, apprendre et grandir que ce soit dans le management humain comme celui de projet; le tout en apportant mes compétences acquises depuis plus de cinq ans.



D'un cursus en management de projet, j'ai fait le choix d'acquérir mes premières expériences managériales dans la distribution et plus précisément le commerce de pap. J'ai ainsi pu développer mes compétences dans le domaine de la gestion humaine (management de proximité et participatif) et économique (développement de CA, élaboration de budget,...).



J'ai, en parallèle, coordonné, durant deux années, la mise en place d'une grande braderie solidaire "Mamans en Fêtes" en partenariat avec les Apprentis d'Auteuil et KIABI. Cette expérience me permettant de conserver un lien avec le domaine de la gestion de projet.



Mes compétences :

Microsoft Office (Word / Excel / Power Point)

Management et Gestion de CA

Management commercial

Promotion des ventes

Evénementiel

Gestion de projet