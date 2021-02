Frédéric LESCURE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



J'occupe actuellement un poste de "Conducteur d'Opérations et RHSE Chantier" en assistance Maîtrise d'Ouvrage (SOM ORTEC) pour le compte du CEA CADARACHE. Je travaille sur le projet de la Cité des Energies: http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Cit%c3%a9%20des%20Energies/Pr%c3%a9sentation-Cit%c3%a9-%c3%a9nergies.aspx



Domaine de compétences:



- assistance technique à Chef de Projet ou MOE sur des sujets techniques / coûts / planning

- gestion et supervision de chantier pour des lots de Génie Civil et/ou Démantèlement d'INB

- conduite de réunion et animation

- rédaction de divers documents de chantier (Rapport de visite sécurité, permis de feux, Etat des Lieux initiaux / finaux, etc.)

- interface entre différents service MOE (supervision, achats, études, coordination et fournisseurs...)

- contrôle et validation de divers documents (modes opératoires...)

- Réalisation de notes techniques, scénario, équipements et planning prévisionnel dans le cadre d'un projet en phase APS.

- Rédaction de compte rendu d'investigations télévisuelles

- Protocole FEM/DAM CEA

- Réalisation de rapport de dépouillement après analyse des réponses lors d'appel d'offres de marché publics

- Rédaction de cahier des charges pour des travaux d'ordres électriques (îlotages, contrôle commande, réfection d'automates) et de fourniture d'équipement (mobilier scientifique, autoclave etc.)

- Bilan d’atterrissage budgétaire d'un service avec reprise des informations d'une dizaine de chargés d'opérations.

- Réalisation de Plans de Prévention (PdP), en globalité: revue documentaire, convocation, animation du plan, rédaction du PV associé et diffusion



Mes compétences :

Bureau d'études

Gestion de chantier

Travail en équipe

Planification

Suivi de chantiers

Veille réglementaire

Maintenance industrielle

Nucléaire