Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Leasing

Processus d'Entrée en Relation front to back

Animation de réunions

Capacité à rendre compte

Réglementations FATCA et AEOI

Sens de l'engagement

Sens de l'organisation et de la méthode

Orienté client

Réglementation FATCA et AEOI

Rigueur

Adaptabilité

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet