Frédéric LUCARD

Consultant en stratégie et organisation – Professeur vacataire en Management stratégique - A l'écoute de vos challenges...



Spécialiste des démarches stratégiques et d’organisation, je conseille des directions générales pour leurs mises en œuvre stratégiques et l’optimisation de leurs performances marketing et commerciales depuis 2005.



J'ai également enseigné l’Intelligence économique pendant cinq ans à la Reims Management School (SupdeCo, MBA, Cesem), au MBA d’HEC, puis à Sup de Co et à l’IFMA à Clermont-Ferrand. J'ai également enseigné la stratégie à la Faculté de Sciences économiques et sociales de Lille 1. J'enseigne actuellement "Les risques potentiels et l'audit social" dans le MBA RH de l'European Business School.



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Conduite du changement

Conseil

Développement commercial

Développement économique

Externalisation

Formation

Gestion de l'information

Gestion de projets

Gestion de projets marketing

Information Management

Intelligence économique

Management

Marketing

Organisation

Performance

Performance commerciale

Stratégie

Veille