Fabienne TAFANI

Consultante en communication, j'ai choisi de me spécialiser dans les réseaux sociaux et la production de contenu.



J'aide les entreprises et/ou leurs dirigeants à développer, améliorer, optimiser leur présence (référencement social) et leur image en ligne (e-réputation).



• Gestion et développement de la visibilité en ligne :

- Audit global de positionnement dans le web social

- Conseil stratégique de communication 2.0

- Community management : Conseil pour l'optimisation, le déploiement et l'animation de réseaux sociaux

- Content Management : Conseil et production de contenu (web et print) : rédaction / réécriture ; billets de blogs, articles, reportages, interviews, storytelling



• Développement et gestion de e-réputation : veille ; rédaction de biographies et communiqués de presse en ligne.



• Formations à l'usage des outils du web 2.0 : blogs et réseaux sociaux



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Rédaction

Rédaction web

Stratégie de communication

Community management

Content management

Communication

Communication online / offline

Blogging

Evénementiel

Réécriture

Print

Formation

Médias sociaux