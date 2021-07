Frédéric MARINHO

Je travaille en collaboration au sein d’une équipe sur le périmètre Western Europe. (France, Benelux, Suisse, Espagne, Maroc, Roumanie, Russie, ...)

J'ai upgradé l'ensemble des clusters de Firewall (Checkpoint 2200) en version R77.10

J'ai mis en place Cisco Prime infrastructure 2.0 sur le périmètre Western Europe.

Chef de projet sécurité : installation, configuration et gestion de Firewalls dans tous nos sites très sensibles. Responsable de la mise en place de l’architecture sécurité : BlueCoat.

Chef de projet évolution WAN upgrade des solutions pour 190 sites.

Chef de projet Wi Fi : installation, configuration et gestion de l’ensemble des Access Point Cisco.

Mise en place d’une authentification forte sur l’ensemble des switchs Cisco.

Mise en place d’outils de supervision : What’s Up Gold et LMS (CiscoWorks).

Référent tehnique pour les sujets : Sécurité, Architecture réseau LAN, Wi-Fi et solution mobile pour le nomadisme.

Gestion des demandes niveau 2 pour le périmètre géographique : Belgique + Région parisienne + Littorale Ouest



Mes compétences :

Cisco

LAN

Firewall

Sécurité Informatique

CheckPoint

BlueCoat

Ucopia

NetAsq

Palo Alto

ITIL FOUNDATION V3

Certification ITIL Foundation v3 obtenue