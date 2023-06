Frederic MARTINEZ

Je suis disponible pour un poste de responsable de secteur ou de V.R.P pour une société ou un groupe lié à la grande distribution bricolage, LISA, négoce bois et matériaux et l'univers de la décoration notamment les revêtement de sol.

Je prendrai à cœur d' assurer la présence et le développement de vos produits et de développer le nombre de comptes clients.

Optimiser le rendement des rayons en veillant à toujours avoir le meilleur assortiment dans chaque magasin.

Mettre en place des actions promotionnelles.

Assurer la présence des gammes de produits dans les enseignes du bricolage.

Organiser mes visites de façon optimale.

Faire le reporting de mes activités.

Remonter les informations pertinentes du terrain.

Depuis plus de trente ans dans le circuit de la grande distribution, je connais parfaitement les enjeux, les rouages et le fonctionnement de celle-ci. Doté d’un bon contact, j’entretiens d’excellentes relations avec mes clients.

Ma rigueur, mon opiniâtreté, mon organisation et mon dynamisme commercial sont les qualités que j’ai développé au cours de ces années.



Mes compétences :

Vente

Distribution

Bricolage

Bio