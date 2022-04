Georges SAVI DE TOVE

Avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de la communication autour des vins & spiritueux, je me positionne comme un professionnel confirmé dans l'univers de Bacchus.



Au long de ma carrière, j’ai été amené à endosser diverses responsabilités.

Ainsi pour le monde viticole, j’ai pu orchestrer des projets de développement, de promotion et d’optimisation des ventes avec succès à travers la création d'événements haut de gamme, de salons et de voyages oenologiques...etc..



De nature exigeante et tenace, j'ai développé à travers des offres commerciales et des outils marketing des partenariats ciblés avec les grands châteaux et domaines de France et pérennisé un fichier de directeurs et directrices de communication de grands comptes (banques, organismes financiers, assurances, cabinet d’avocats, associations professionnelles, média…).



Mon credo " Le vin, en tant qu' objet de culture"







Mes compétences :

Marketing

Conseil

Communication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Réseaux sociaux

Gestion de projet

Community management

Rédaction

Adobe Photoshop