Frederic MARTINEZ

Je débute ma carrière dans la restauration rapide ou je termine directeur de restaurant

je fais ensuite un bref détour par la police municipale

avant d'intégrer le groupe carrefour market , pendant 6 ans j'ai été formateur métier



en 2006 je deviens responsable régionale sécurité région market Rhône Alpes/Bourgogne



véritable passionné et avant tout homme de terrain, mes qualités humaines et opérationnels me permettent d'obtenir des résultats pérennes reconnus sur le plan national



Mes compétences :

Secourisme

Formation

Sécurité incendie

Audit sécurité

sûreté