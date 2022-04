Florence HIRSCHAUER

Retrouvez la Forme de vos 30 ans



Après une carrière de 15 ans en tant que cadre commerciale dans un grand groupe du CAC 40 et, après avoir fait le tour de la question! J' entame une reconversion dans le domaine de accompagnement et de la gestion du stress, je me forme aux principes de base de la médecine traditionnelle chinoise et me spécialise dans les pratiques manuelles ancestrales de cette dernière.

Massage traditionnel chinois, réflexologie énergétique et multi réflexologie vietnamienne. Après cet enseignement de plusieurs années, je me forme sur 2 ans à la sophrologie fondamentale Caycédienne.



Passionnée par les neurosciences, l'épigénétique et la biologie humaine , j'anime des ateliers "Gestion du stress" et" Gestion de l'énergie"

Il est fondamental de comprendre l'impact de notre rythme de vie sur notre santé mentale et physique ( stress oxydatif, impact sur les télomères, potentialité des cellules souches adultes de notre système immunitaire) Cette approche vous permet de mieux capter les phénomenes physiologiques induits par le stress et de mieux intégrer les différentes techniques de bien être et relaxation abordées dans ces ateliers.



En devenant acteur de notre bien être, nous devenons responsable du maintien de notre santé.



J'interviens en région Rhône-Alpes à la demande de certaines entreprises investissant dans le domaine du bien être et de la performance au travail, Je propose des ateliers collectifs et des séances individuelles "coaching bien être et performance des chefs d'entreprises et cadres dirigeants"

A 50 ans je suis en meilleur forme qu'à 30 ans.



Investir dans votre bien être c'est investir pour votre futur!