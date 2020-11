Frederic MATHIEU

Actuellement, en seconde ligne malgré le confinement général, nos équipes n'ont pas cessez de fournir aux enfants comme aux plus grands leurs céréales du petit-déjeuner. Un grand MERCI aux équipes de terrain, qui sans eux, nous n'aurions pas pu réussir notre mission et notre rôle quotidien aux côtés des soignants. Je leur apporte mon soutien durant cette période exceptionnelle de crise sanitaire. BRAVO à tous au sein de notre groupe BRUEGGEN. Nous connaissons tout un protocole réajusté en permanence sur cette période, des mesures barrières initiales au port du masque ou de la visière de protection pour garantir la sécurité de tous avec un renforcement du nettoyage. Actuellement, j'apprends à me réinventer chaque jour en tant que manager de terrain en vivant aux côtés de mon équipe cette pandémie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Informatique

Mécanique

Qualité

Lean IT

TPM

Gestion administrative

Electrotechnique

5S

Électricité industrielle

Maintenance industrielle

Gestion de maintenance

Amélioration de la productivité

Automatismes industriels

Gestion des stocks