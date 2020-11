Bienvenue,



La gestion des infrastructures informatiques est mon métier. Organiser leur gestion au quotidien ou les faire évoluer vers des solutions plus robustes sont les axes sur lesquels j'ai aimé travailler depuis 2005. Passionné par l'amélioration des processus, j'évolue vers des postes de management, d'organisation de la production informatique.



Mon parcours m'a permis d'acquérir une connaissance des réseaux, des SAN, des systèmes informatiques complexes. Une incursion dans le monde du développement logiciel (1999-2004) m'a donné une vision pratique de l'architecture des systèmes d'information et des premières expériences de conduite de projets. Celle-ci a été nettement renforcée ces dernières années sur des projets d'envergure touchant des infrastructures sensibles.



J'ai le goût du service et une culture internationale: en travaillant à l'étranger (Roumanie en 1999 et 2004) et pendant presque dix ans pour HP ou ses clients, j'ai beaucoup utilisé la langue anglaise.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou proposition: Actuellement, j'effectue une mission pour la société Schneider Electric. L'évolution des sites web est un challenge permanent: par exemple, comment gérer une présence dans 171 pays et dans plus de 25 langues? Comment concilier les technologies utilisées durant les 15 dernières années avec les dernières avancées technologiques, les nouveaux besoins?



A l'avenir, je pourrai intervenir en tant qu'expert indépendant sur une mission ou intégrer vos équipes pour la gestion des services informatiques.



Merci d'avoir consulté mon profil.



PS: vous trouverez une version en anglais de mon profil en suivant ce lien: http://frederic.mayer.pro.online.fr/index_l.html



Mes compétences :

Virtualisation

BCA

Nagios

Langage SQL

Langage C/C++

Linux/UNIX

Perl

SAN

Clusters

Architecture

Sauvegarde PRA

Networks and Information system

Gestion du changement

ITIL

Réseaux

Gestion de projet

Unix

DNS

Akamai

AWS

DevOps

SDL