Frédéric MERE

Cadre A+ de la fonction publique territoriale, mes choix professionnels sont guidés par le souhait de proposer aux collectivités un portefeuille complet de compétences Ressources (administratif, financiers, RH, marchés) mais également en conduite de projets complexes, pour aider à la décision , accompagner le changement et sécuriser.

Mon expérience couvre un large périmètre de l'action publique : que ce soit dans les Solidarités territoriales et humaines (Action Sociale, Santé, PMI, Offre de soins, Aide Sociale à l'Enfance) ou dans la filière Développement (Innovation, Economie).

Pragmatique, organisé, force de proposition et curieux, je saurai accompagner vos projets.



Mes compétences :

Fonctions support (RH, Budget, Gestion administrative)

Conduite de projets

Développement

Economie et Innovation

Action Sociale

Enfance

Santé, PMI, Redynamisation de l'offre de soins.