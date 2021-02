Frédéric MÉRY

Né à MARSEILLE (et j'en suis fier), je me suis délocalisé à quelques kilomètres... pour aller travailler à LILLE en 98 en tant qu'auditeur interne d'un établissement financier, après avoir occupé les mêmes fonctions à MARSEILLE.



Une opportunité m'a permis d'intégrer en 2005 le réseau commercial à l'agence de ROISSY et de m'approcher au plus près du business.



J'ai rejoins en avril 2009 les agences de LYON et de CLERMONT-FERRAND en vue de relever un nouveau challenge.



Me voilà de nouveau à LILLE en septembre 2011, pour manager le Back-Office dédié aux garanties hypothécaires prises sur les rachats de crédits et aux financements LEROY MERLIN.



Un nouveau challenge m'est proposé depuis mars 2012, la responsabilité d'une partie du Service Clients.



Et cela continue depuis juillet 2016, création d'un poste pour moi : chargé de missions pour la Direction de la Prévention et du Recouvrement.



Nouveau challenge depuis fin mai 2017 : retour à l'audit sur les périmètres recouvrement et surendettement de CGI Finance.



Retour à la Direction de la Prévention et du Recouvrement en juin 2018. De fin 2018 à fin 2019, missions simultanées dans cette direction et dans celle des Risques.



Me voilà de retour à Marseille depuis janvier 2020.

Je suis mandataire dun courtier en financements (prêts immobiliers, rachats de crédits ... ) depuis octobre 2020.



Mes compétences :

Leasing

Finance

Management

Conseil

Organisation

Audit

Facebook

Business Objects

Microsoft Office

Back Office

Contract Catering