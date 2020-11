Frédéric MIFSUD

Négociateur d'affaires depuis plusieurs années, je prends plaisir à m'exprimer autour de relations durables dans le domaine du commerce B2B



« La valorisation des relations est le socle de mes valeurs et de mon métier »



Je suis un passionné de vente, de développement marchés et de nouvelles méthodes de ventes



En charge pour le marché France d'un nouveau produit destiné à la communication visuelle et régionalement de la partie Bâtiment , ma capacité d'écoute et d'adaptation m'a souvent permis d'anticiper ces différentes mutations



L'un des exemples qu'illustre ce changement reste selon moi, le passage "...Du bon vieux carnet de commandes à l'E-commerce..."



Une nouvelle ère commence...



Issu du terrain, j’ai pu mettre à profit toute ma volonté et toute ma détermination, c’est ce qui m’a permis de progresser tout au long de mon parcours professionnel.



Au quotidien, pour être acteur du marché je m’efforce d’accompagner mes partenaires dans une relation « Gagnant/Gagnant ».



Ma méthode : Multiplier les contacts,apporter des solutions et valoriser les ventes



Le plus beau est à venir... Bonnes ventes...



fredericmifsud@free.fr



Mes compétences :

chargé d'affaire

Communication

Industrie