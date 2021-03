Frédéric MOLL

Je suis lauréat d’un doctorat d’Endocrinologie Moléculaire et Cellulaire obtenu à la Faculté de Médecine de Montpellier et possède 5 années d’expérience de la recherche fondamentale acquise dans des instituts de recherche de renommée internationale spécialisés dans les domaines de la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la biochimie en tant que post-doctorant, thésard et stagiaire. J'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle vers la recherche clinique et suis à présent Attaché de Recherche Clinique à l'AP-HM La Timone de Marseille après une formation à Clinact, Paris. Je participe à l'élaboration de bases de données clinico-biologiques de patients atteints de gliomes de haut grade, de mélanomes et de cancers du pancréas.



Mes compétences :

Biochimie

Biologiste Moléculaire