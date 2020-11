Eric DUFOUR

En reconversion professionnelle après plusieurs années passées dans la recherche académique, je désire maintenant me tourner vers la recherche clinique.



Pour cela, j’ai effectué une formation d’attaché de recherche clinique et ai également validé un diplôme sur la valorisation de la recherche.



Ces formations m’ont permis d’acquérir les moyens de suivre le bon déroulement des essais et de garantir la qualité des données selon une réglementation précise et les bonnes pratiques cliniques. Ceci, tout en intégrant les bases économiques et réglementaires des mécanismes impliqués dans le développement de médicaments et des dispositifs médicaux.



Je cherche une première expérience dans ce domaine afin d’acquérir et développer de nouvelles compétences.



Mes domaines de compétences scientifiques sont les neurosciences, les maladies vasculaires, l’immunologie (diapédèse), l’hépatologie ou la biologie cellulaire et moléculaire en général.



Je peux également effectuer du « scouting » auprès des chercheurs afin d’identifier les travaux innovants, définir les preuves de concept et les développer en interaction avec le service de la propriété intellectuelle ou aider aux différents financements.