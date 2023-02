Severine HULIN

Après avoir exercé différents métiers de la banque auprès des particuliers et/ou des professionnels, expérience ponctuée par le poste de CAPI (chargé d'affaires prescription immobilière), j’ai décidé de mettre à disposition des particuliers mes compétences en matière de prêts immobiliers, afin de les accompagner à choisir la solution de financement la plus adaptée à leur projet au meilleur coût. C’est sous l’enseigne TAUX MOINS CHER, que j’œuvre dans cette activité de recherche et de négociation de prêts immobiliers pour les particuliers. Accompagnée par l’équipe en place à Angoulême, je m’appuie sur un concept bâti sur une valeur forte, le respect de l’humain, que ce soit de nos clients,de nos partenaires, de nos collègues …

Notre métier consiste à accompagner les particuliers en quête d’un prêt immobilier auprès des banques locales, du début de leur projet au rendez-vous à la banque auquel j’assiste, et tout cela sans frais !



Mes compétences :

dynamique

Lucide

Persévérante

Sociable