Bonjour Hi

Technicien Systeme et Réseaux actuellement au Canada



Mes compétences :

Final Cut Pro

OFFICE 2007

PhpMyAdmin

Helpdesk

Prises de vues vidéo

Cisco IOS

Linux/ UNIX

MS Server 2008

Microsoft Windows Server 2003

Avid Media Composer HD

OCS/ GLPI

Infogérance

Permis B

Sony Vegas

Active Directory

Adobe Photoshop CS6

C

MySQL

LAN

PHP 5

CCNA2

HTML 5

TSE

Electricité

Adobe Creative Suite

Debian