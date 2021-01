Frederic PUTINIER

Mon parcours professionnel et mes différentes expériences m'ont permis de développer et mettre en avant les compétences suivantes :

- Management d'équipes R&D dans un contexte international

- Structuration des activités et des équipes R&D (optimisation des actions, organisation des compétences)

- Gestion des budgets projets & budgets de fonctionnement du Service

- Participation à définition et à la mise en place de la stratégie de l'entreprise

- Développement de nouveaux produits en mode QCDI (livrables, phasage, reporting, prix de revient, analyses des risques et de la valeur, AMDEC, SWOT, roadmaps...)

- Pilotage de projets transversaux et internationaux

- Sensibilité Produits et Innovation

- Mise en place de partenariats avec des industriels, des académiques et des Pôles de Compétitivité

- Connaissances de la chimie, des matériaux, des polymères, de la formulation, des plastiques, du textile et des nontissés

- Anglais courant



Mes compétences :

budgets

Chimie

Formulation

International

matériaux

Polymères

Textile

Gestion de projet