Frédéric QUIAIOS

Ingénieur ENSEM doté de 10 ans d’expérience en informatique, premières expériences centrées sur des développements en langages objets (C++, C#, JAVA dans une moindre mesure) et de l’analyse fonctionnelle au sein de projets à dominantes industrielles.

Mon poste actuel chez ARCELOR MITTAL m’apporte un environnement technique varié et m’a formé au métier de chef de projet que je pratique depuis 2 ans, sur des projets en environnement orienté objet (C++) et Web (HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap).



Mes compétences :

Informatique industrielle

Qt

C++

JQuery

HTML 5

Bootstrap

C#

CSS 3

Gestion de projet