Thierry SCHMITT

Domaines de compétences

Compétences Fonctionnelles et Techniques



- Plasturgie : Procédés et techniques de transformation des matières plastiques / Composition, structures des matières plastiques

- Suivi de transfert de machines

- Réception & validation de process, outils (PV, analyse de capabilité, audit…)

- Qualité (développement produit en projet, analyse PPM, retour client & rebut, mise en place et suivi plans d’actions, réalisation dossier EI, AMDEC, mise à jour documentaires, …)

- Résolution de problème par démarche (PDCA, Ishikawa, brainstorming)



Compétences Organisationnelles



- Gestion de projet

o Animation de groupes d’étude et de travail.

o Travail en externe avec les sous traitants, fournisseurs, clients.

o Travail en interne avec les membres de l’équipe projet.

- Encadrement

o Animation d’équipe (collaborateur, opérateur, …)

o Conduite de réunion

o Gestion de planning

o Gestion d’objectif

- Assistance technique auprès des équipes (production, bureau d’étude, qualité…)





Environnements d’interventions

- Constructeur automobile

- Equipementier automobile de rang 1 et 2

- Energie





Environnements techniques

- Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook

- Production management software: BAAN, Metaphase, Pegasus, Times, SAP, Primavera

- Qualité, Méthodes, Production, gestion des risques : AMDECs, plans d’expérience, audits, qualification produit / process, AQF

- Logiciels de CAO : Solidworks, Autocad , CATIA V5 (débutant)

- Logiciels de modélisation: ANSYS, MODFLOW, POLYFLOW



