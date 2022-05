Thierry SCHMITT

Titulaire d’un BTS administrateur réseaux et fort de 7 ans d’expérience dans le domaine informatique, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de technicien informatique.



Mes deux principales compétences :

> Installation, maintenance et dépannage de matériels et logiciels informatiques

> Supervision des infrastructures réseaux et systèmes d’exploitation informatique



Mes atouts :

Polyvalence, réactivité, rigueur, curiosité, autonomie et professionnalisme





Mes compétences :

Dépannage informatique

Exploitation informatique

Programmation informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Réseaux sans fil

Microsoft Office