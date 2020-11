Frédéric RAFFESTIN

« Issu d'un cursus informatique complété par une trentaine d’années d’expérience, j’ai la capacité à inspirer et fédérer une équipe pour relever des challenges afin de mettre en œuvre les projets informatiques qui répondront aux besoins de l’entreprise. »



Bilingue anglais et des compétences acquises lors d’une longue carrière professionnelle riche et variée dans la gestion de projet puis la responsabilité du Système d'Information.



Profil professionnel :

• Leader-Organisateur-Facilitateur-Acteur (SOSIE 2e génération)

• A-PLAYER 64 % : capacités d'adaptation hors du commun, apprentissage aisé, résolument tourné vers l'action, progression rapide et réussite facile (assessfirst.com)

• ESTJ-A : 'Superviseur' avec un tempérament de 'gardien' et une stratégie de 'management des personnes' (MBTI)

• Réaliste, Conventionnel, Social, Investigateur et Entreprenant (HEXA 3D)

• Leadership et influence ; organisé et attentif au détail ; stable et pragmatique dans l'action ; sociable mais objectif dans ses relations ; prise de décision rapide ; consensuel avec contrôle ses émotions ; ambitieux, challenger et orienté résultat ; investi et impliqué dans le travail (PAPI-N)



Quelques réalisations majeures :

• Mise en œuvre d'un système complet de GPAO

• Évolution d’un ERP basé sur le progiciel MAPICS

• Migration d’un SI vers SAP (SD/MM/PP/FI/CO)

• Responsable d’équipe (de 8 à 15 personnes)

• Projets de déploiement modèle SI (GPAO, LIMS, ESB) sur 6 sites de production

• Investissement régulier dans la qualité (auditeur interne ISO, EHS et 5S; rédaction des documents "Validation du Système d'Information" et "Impact et conséquence de la Gestion du Risque Qualité (ICH Q9) sur le SI" ; mise en place procédure de processus et KPI pour ISO 9001).



Compétences :

• #écoute #communicant #légitimité #conviction

• #passionné #énergique #proactif #volontaire #persévérant

• #honnête #crédible #fiable #loyal

• #professionnel #engagement #ambition #culture_du_résultat #esprit_de_décision

• #altruiste #empathique #esprit_d’équipe

• #consciencieux #exigeant #rigoureux #constant #sérieux

• #méthode #concentration #process #conceptuel

• #pragmatique #multitâche #analytique #initiative #logique

• #confiant_mais_réaliste #persuasif

• #curieux #sens_de_l’apprentissage #observateur #studieux

• #détaché #critique #conservateur



Mes compétences :

SAP

International

Mapics

Gestion de projet

Industrie

SI

ERP

ITIL

Management

Logistique

Audit qualité

Gestion de la qualité