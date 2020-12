Frédéric RUIZ

- Enseignant en Marketing et Vente pour l’Éducation nationale - section Bac pro commerce.



- Formateur en Management et Gestion commerciale pour les BTS MUC.



Objectifs de ma présence sur Viadeo :



- Entrer en contact avec des professionnels qui pourraient éventuellement témoigner de leurs réussites

auprès de mes élèves et transmettre la passion de leur métier.



- Trouver des partenaires pouvant accueillir des stagiaires ( Bac à Bac +3 )



- Échanger des savoir-faire avec des collègues Formateurs et Enseignants.





















Mes compétences :

Management commercial

Vente

Marketing

Gestion commerciale