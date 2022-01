Frédéric SCHINDLER

Je suis consultant en mission chez Ernst & Young (La Défense) après avoir été Statisticien Chef de projet chez Free Infrastructure pendant 4 ans.

Ma mission actuelle m'amène dans l'équipe facility de EY pour assurer la gestion des salles de la tour first (logistique, facturation,...) et la dématérialisation du courrier entrant. Je participe aussi à la création de reporting et d'indicateurs de performance, ou encore au développement d'applications vba.



Mes compétences :

Base de données (MySQL, SQL+)

Programmation C

Modélisation statistique

Analyse statistique

SAS

MVS Mainframe

z/OS

DB2

programmation R

COBOL

Customer Information Control System

Analyse de données

Microsoft Office 2007

Visual Basic

Microsoft Excel