Yong TISSOT

Diplômée en Master Mathématiques appliquées - Statistique. Mes diverses formations universitaires m'ont permis d'acquérir des compétences dans le domaine Statistique, Informatique et aussi en Gestion, Économie et Finance.

Actuellement je suis en recherche d'un emploi en tant que chargée d'études statistiques / actuarielles qui me permettra de valoriser mes connaissances et développer mes compétences.

COMPÉTENCES Statistiques:

- Etude des modèles linéaires / régressions

- Analyse de données

- Analyse des valeurs extrêmes

- Enquêtes et méthodes d’échantillonnage

- Biostatistique et applications génomiques

- Contrôle de qualité et fiabilité industrielle

- Etude des séries chronologiques

- Tests statistiques

- Estimation statistique

- Calcul des probabilités



TECHNOLOGIES Statistiques:

- Méthodes de prévision

- Méthodes de segmentation

- Méthodes de classification

- Méthodes d’estimation

- Méthodes descriptives



COMPÉTENCES Informatiques:

Logiciels: SAS, R, Excel, Python, connaissance en C et Java

Base de données: MySQL, SQL, SQLyog



Mes expériences professionnelles m'ont permet d'approfondir mes connaissances, d'appliquer les différentes méthodes et techniques de traitement des données à la pratique de mon métier.

La diversité de mes formations et mes expériences professionnelles peut attester de ma capacité d'adaptation dans des univers différents.





