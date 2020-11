Frédéric SÉCHER

Je suis journaliste depuis quinze ans en presse quotidienne, mensuelle et bi-trimestrielle en local, régional et national.



Depuis 2009, j'ai développé en parallèle une activité de concepteur-rédacteur essentiellement dans le secteur de la santé mais aussi dans les secteurs des nouvelles technologies et de l'associatif. Mes compétences: être force de proposition, rédaction de newsletters ou de livrets d'accueil, rédaction de site web et conception - rédaction de synopsis pour des films d'entreprise (diffusés pour un usage en interne et/ou en externe, par exemple sur LCI).



Je suis également auteur-compositeur-interprète sous le pseudo de Sélois (www.selois.com).



Je dispose d'une grande palette de compétences que je vous propose de découvrir.



COMPETENCES

- Enquêtes, dossiers, papiers d’initiative, papiers courants et publi-reportages

- Elaboration et conception avec le client de supports de communication, rédaction de newsletters, de livrets d’accueil et de plaquettes

- Ecriture et réécriture de contenus « Multimédia »

- Coordination d’équipe, préparation de tournages et rédaction de synopsis pour des films publicitaires

- Maîtrise de l’interview et des entretiens téléphoniques



SAVOIR-FAIRE

- Expertises dans les domaines de la santé (Roche Diagnostics, Presbyview, Clinique Belledonne, etc.) et de l’éducation (Education Magazine, La Revue de l éducation).

- Vulgarisation scientifique : organisation et réécriture du site Internet du campus scientifique de GIANT, création d’un film de sensibilisation pour le Service de radiothérapie du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, etc.

- Passionné autodidacte des nouvelles technologies (médicales - du quotidien : smartphone, tablette et objets connectés - logiciels de musique et de vidéo - etc.).



Mes compétences :

Rédaction

Vulgarisation scientifique

Marketing

Gestion de projet

Communication

Testing "multimédia "

Nouvelles technologies