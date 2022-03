Frédéric TURPIN

TURPIN Frédéric

(marié, 2 enfants)

Experience +20ans

Expertise Technique, Avant Vente, Architectures, Management d’équipe …



Certifié : IBM Expert AIX, IBM Specialist SP, IBM HACMP, IBM/PowerVM, LPAR; SAN, DS4000; V7000; XIV; Linux niveau1, TSM 5.2 ; NETAPP; Windows NT4 Server; DB2



Ayant opéré dans divers domaines du service: Installation, Support, Intégration et formation; mais également gestion de projets; management, prestations d'audit, référant technique et consultant architect-avant-ventes, c'est principalement vers ces derniers aspects que j'oriente aujourd'hui ma carrière.

Fort d'une solide expérience de plus de dix ans dans les métiers du service, j'ai su développer de solides compétences autour des technologies systèmes et stockage; cette expérience, principalement autour des environnements POWER/AIX d'IBM (Cluster, virtualisation, etc...) et des technologies SAN, ayant été par ailleurs confortées par l'obtention de certifications en adéquation avec mes principales réalisations; mes expériences m'ayant par ailleurs permis d'approcher les environnements NetApp, ESX , Cloud, Oracle, etc ...



COMPETENCES TECHNIQUES:

OS:

AIX ; LPAR ; VIOs

HACMP/PowerHA

LINUX ;

ESX



Sauvegardes:

TSM;



Stockage & San:

IBM SVC

Baies IBM/Storwize,

Baies IBM/FlashSystem

Netapp FAS (7DOT et CDOT)

Netapp E-Series

Baies IBM DS3000/4000/5000,

baies IBM ESS/DS6800 & DS8k;

Baies IBM/XIV

HUAWEI OceanStor

Switchs Brocade et MacData



Certifications Professionnelles

Certifié IBM:

IBM Advanced Technical Expert AIX,

IBM Specialist SP,

IBM system Expert HACMP/PowerHA,

IBM Storwize ; XIV; TSM 5.2.

IBM DB2.



Certifié : LPI - Niveau 1: Linux Professional



Certifié Netapp:

NetApp Certified Data Management Administrator 7-Mode et C-Mode,

NetApp Certified SAN Implementation Engineer.

NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist

NetApp Accredited E-Series Implementation Engineer



Mes compétences :

SAN VOLUME CONTROLLER /IBM

IBM AIX

IBM PowerHA - HACMP

IBM XIV

IBM DS6800 et DS8000

Storage IBM/LSI : DS4000, DS5000, DS3000...

SAN BROCADE

LINUX

IBM / Storwize v7000

DB2

IBM Power Virtualisation

TSM

UNIX

Virtualisation

IBM

SAN

NAS Netapp

Opensuse

Mac os x

RedHat Linux

VEEAM

Dell powervault

Netapp Eseries

perl

IBM Hardware

AIX UNIX

Network Appliance

HACMP

Audit

IBM SVC

Visual Basic

VMware

VIOs

Perl Programming

Mode

Microsoft Windows NT

Microsoft Excel

Linux Debian

LPI

IBM RS6000 Hardware