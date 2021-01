Frederic VERSAVAUD

Un goût prononcé pour:



- La communication, qui selon moi commence par l'écoute, et l'analyse.

Ce qui m'a valu d'avoir toujours autant de plaisir a qualifier mes rendez-vous commerciaux au contact de chefs d'entreprises, et d'apprendre encore plus sur les relations humaines. J'ai également toujours un grand plaisir à travailler en équipe et j'aime apprendre des autres ou communiquer mon savoir faire.



- Dépassement de soi : ne jamais rien lâcher, avec toujours en tête qu'il est inutile de seulement regarder son objectif, mais de se concentrer sur les petites actions qui y mènent.



- Curiosité et développement de soi : Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pas de limite au développement de soi, rien de négatif à se remettre en question.



- Ne jamais avoir de certitudes, ne pas avoir peur de partir du principe qu'on ne sait pas vraiment comment les choses fonctionnent. Ne pas savoir ouvre les portes de la connaissance.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign