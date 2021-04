Je crée depuis 1988 des outils de communication.

J’ai fondé en 2007 un studio de création graphique qui intervient sur tous les domaines de la communication auprès de collectivités, entreprises, associations et des particuliers.

Exemple de réalisations https://www.fredvig.com/book/



Pour me soumettre vos projets, contactez-moi par mail via viadeo.



Mes compétences :

Rédaction

Publicité

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Graphisme

Photographie

Communication

Conseil