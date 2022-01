Frédérick BRUN

Animé par le goût pour l'innovation et l'entrepreneuriat, engagé avec pragmatisme et passion dans la création et le développement d'entreprise, j'interviens dans la définition, l'organisation et la mise en oeuvre de projets collaboratifs transverses à forts enjeux stratégiques sur des sujets de croissance, de compétitivité et d'investissement.



Aujourd'hui, déterminé à agir avec conviction en faveur de la transition énergétique et écologique, je me consacre pleinement à la structuration, au financement et au management de projets de développement d'énergies durables et d'hydrogène renouvelable / bas carbone pour apporter ma contribution éco-responsable à la décarbonation de nos économies.



Mes compétences :

Analyse financière

Recherche de financement

Financement de projet

Direction de projet

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Veille stratégique

Analyse stratégique

Stratégie commerciale

Business planning

Business development

Développement commercial