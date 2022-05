Frederick NORTIA

Actuellement Responsable Administratif et Comptable dans un Groupe multi-sociétés dans le secteur de l’industrie de l’acier.



Plus de 10 ans d'expérience à mon actif, essentiellement dans des grands groupes internationaux.



Au cours de mes différentes expériences, j’ai optimisé et organisé des clôtures par la mise en place de procédures, j’ai construit et testé des systèmes de contrôle internes et j’ai amélioré le BFR en réorganisant et en encadrant la relance client. J’ai aussi participé à de nombreux inventaires et j’ai eu la charge des dépréciations de stocks.



J’ai participé à de nombreux projets transverses :

- Mise en place et amélioration de systèmes de contrôle interne sous les normes Sarbanes Oxley

- Mise en place du système de note de frais Concur et formation des utilisateurs

- Extension d’un service de comptabilité partagé

- Participation à un changement d’ERP



De nature curieuse, je n’hésite pas à intervenir en support auprès de mes collaborateurs. Je peux aussi m’adapter à n’importe quel environnement.



Très à l’aise avec l’informatique de gestion j’ai été super user SAP et AX 2012.



Mes principales compétences sont :



- Clôture des comptes

- Reporting

- Fiscalité

- Gestion prévisionnelle de trésorerie

- Management d’équipe



Mes principales qualités sont :



- Enthousiasme et aisance relationnelle

- Fiabilité et efficacité

- Loyauté

- Polyvalence



Mes compétences :

Loi Sarbanes-Oxley

Contrôle de gestion

Comptabilité

Audit

Finance

Reporting

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Profit and Loss Accounts

Monthly Closing > Month End Reporting

Financial Statements/Financial Reports > Financial

Financial Accounting

Cash Management

Internal Audit

Sarbanes-Oxley

Consumer Finance

Credit Risk

Data Collection

Value Added Tax

Censuses

Monthly Closing

IBM AS400 Hardware

Igrafx

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Visio

Microsoft Word

Navision

SAP

SAP FI

SAP SD

Contrôle interne