Frédérique BERTAUD (TEFFO)

Chimiste experte des lignocelluloses, je maîtrise les techniques d'extraction et je me suis spécialisée dans les co-produits du bois et des industries des pâtes et papiers (lignines, cellulose, hémicellulose, polyphénols, térébenthine, talloil). Qualifiée en analyses chimiques, avec des connaissance dans le domaine de l'eau e t de l'environnement, j'ai développé de nombreuses méthodologies et outils d'étude appliquées aux sites industriels.

Organisée, vite autonome, j'anticipe pour être efficace. Polyvalente et adaptable, je fais preuve de résilience face aux situations complexes. Curieuse, je cultive un bon relationnel et dispose d'un bon esprit d'équipe. Mes points forts : PRAGMATIQUE, SINCERE et JOVIALE.



Actuellement, Chef de projets R&D au Centre Technique du Papier (Centre de recherche appliquée pour l'industrie des pâtes et papier), je souhaite orienter mon activité davantage vers le développement de la BioRaffinerie et les nouvelles sources de carbone et d'énergie verte.