Frédérique DARIOL

Appel Médical Search est le département dédié aux médecins, cadres de santé et de direction de l'Appel médical, n°1 en France du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et pharmaceutique depuis bientôt 45 ans.

Membre du groupe Randstad, n°2 mondial des services en ressources humaines.

Dans le cadre de mon activité, je travaille avec des médecins de toutes spécialités pour leur proposer des remplacements ou contrats dans les établissements de santé sur le secteur de l'Aquitaine, Limousin et centre (hôpitaux privés et publics, cliniques, Ehpad, secteur médico-social..).