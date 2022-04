Frédérique DE GRAEVE

Membre de la CGE, l'ISIT forme en 5 ans au management, à la communication interculturelle, à la traduction et à l’interprétation de conférence.



Le master Management Interculturel prépare aux métiers du marketing, de la communication interculturelle, des ressources humaines, de l'export et des achats dans des entreprises et des ONG internationales.



Les compétences professionnelles majeures de nos étudiants reconnues par nos entreprises partenaires :



- parfaite maîtrise de l'anglais et d'une ou deux autres langues (allemand, chinois, espagnol, italien) à l'écrit comme à l'oral;



- capacité à gérer des projets dans des contextes interculturels variés (pays, cultures entreprises et métiers);



- excellent rédactionnel.



Je cherche à développer des partenariats avec des entreprises : stages de 6 mois en France ou à l'international, 5ème année en alternance, études de cas en entreprise...



Contactez-moi !



