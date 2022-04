Julie LABILLE

Je suis actuellement assistante des Opérations au sein de S+, filiale de Sephora et membre du groupe LVMH, société en charge du développement des produits de la marque Made in Sephora.



Auparavant consultante social media auprès d'une agence de communication digitale et traductrice pour le compte de plusieurs clients directs, notamment dans l'univers du design (BoConcept), du tourisme (VisitDenmark, Victoria Hotels), de l'informatique (Sage) et de l'audiovisuel (Le Petit Journal, Le Supplément, Arte, Planète, Zed Production, L'Envol Production etc.), je reste aujourd'hui responsable social media bénévole pour La Dolphin Connection et traductrice bénévole pour Sea Shepherd France.



J'étais en poste chez SDL France de avril 2012 à février 2013 en tant que coordinatrice de projets de traduction/révision/post-édition et coordinatrice d'équipe.



Titulaire d'un Master 2 en Communication interculturelle et traduction et d'un double diplôme en ingénierie linguistique et traduction à Paris 7, j'ai effectué ma dernière année d'étude en alternance au sein de la société Sage, 3e éditeur de logiciels de gestion mondial, en qualité de traductrice.



Mes compétences :

Gestion de projet

Community management

Communication

Traduction

Sage

Community manager

Travail en équipe

Motivation

SDL

Adaptabilité

Rigueur