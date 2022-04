Frédérique DE PRADA

Diplômée d'une Ecole Supérieure de Commerce, j'ai complété ce cursus par un Mastère en Audit et Expertise.



J'ai tout d'abord travaillé 3 ans en cabinet d'audit et d'expertise comptable, en tant qu'expert comptable stagiaire.



Dans le cadre d'une mission d'interim, j'ai participé à la mise en place de l'ERP SAP chez Airbus France dans le département Comptabilité Analytique.



Depuis plus de 15 ans , je travaille dans un environnement international et industriel, dans le respect des normes SOX, et élabore un reporting mensuel aux normes US GAAP dans le respect des deadlines.



Tout d'abord dans l'activité agricole, au sein de la société américaine John Deere, dans la division Irrigation, où j'ai mis en place la comptabilité anlytique et les outils de contrôle de gestions sous différents systèmes d'informations;



Puis récemment dans l'activité aéronautique au sein de la société Honeywell Aerospace où je suis responsable de l'élaboration des process Budget-Forecast et du suivi de la performance du site.



Je traite et analyse les données sous environnement SAP, avec les fonctions avancées d'EXCEL et des outils de requêtes (Business Intelligence).



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Reporting

SAP

SOX

Standard

Us gaap

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Comptabilité

Audit