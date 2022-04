Frédérique DE WATRIGANT

Diplômée de Sciences-Po Paris,je suis journaliste de métier et je cherche des collaborations ponctuelles: spécialiste du fait religieux, j'ai aussi une prédilection pour la littérature et tout ce qui touche à la culture.

Je suis capable aussi d'écrire pour d'autres domaines car j’ai exercé successivement dans la presse économique, dans la presse jeunesse, religieuse et je sais écrire dans tous les genres journalistiques, y compris l'éditorial.



J’aime et je sais concevoir un projet éditorial et le mettre en œuvre , comme le montrent mes deux ouvrages, animer et encadrer une équipe. Curieuse, je suis une grande lectrice en perpétuelle interrogation et formation. J'ai une bonne plume, travaille vite, et un excellent contact humain



Je suis auteur d'un livre personnel - Prêtres et Laïcs, un même Seigneur-publié en mai 2010 et qui a reçu un bon accueil de la presse. Je viens de terminer une biographie également dans le domaine religieux, commande de la Congrégation des Petites Soeurs de l'Assomption.

depuis 2010, j'ai réalisé en piges et pour différents magazines des enquêtes et des dossiers sur des sujets de société ou religieux. Depuis deux ans, j'assure une chronique littéraire pour le journal Panorama ( Bayard Presse) et depuis quelques mois une critique cinéma.



Je suis à la recherche de collaborations, qui correspondent, à mes compétences pour la presse et une maison d'éditions. Et si vous voulez en savoir plus consultez

Leblogdefrede.wordpress.com



Mes compétences :

Littérature