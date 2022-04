Frederique DEFREMONT

Avec une longue expérience (21 ans) dans une centrale d’achat située en région parisienne (PHOX LE SHOP PHOTO), travaillant auprès du directeur commercial (6 ans) et dans le service comptabilité, aujourd’hui je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.



Mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion des conditions d’achats et l’organisation administrative, constituent un atout majeur. Rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité dans mes différentes fonctions. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

SAP

Photoshop

Word – Excel – Powerpoint