Frédérique DEGRAEVE WYNGAERT

Forte d'une expérience de 20 ans au sein d'un grand Groupe en qualité de gestionnaire administrative, j'ai pu développer au cours de mes années d'exercice une grande autonomie, ainsi qu'un attrait pour le travail en équipe.

J'avais en gestion un portefeuille client important, ce qui marque une bonne capacité d'organisation et d'adaptation, ainsi que la gestion des priorités.

Ma dernière expérience dans le domaine de l''immobilier a enrichie, ce parcours. Dotée d'un bon sens du relationnel allié au sens de l'écoute, j'ai un goût prononcé pour la communication.





Mes compétences :

Rédaction de courriers

Diagnostiquer des problèmes

Médiation auprès des clients

Adaptation aux différents intervenants

Accueil physique et téléphonique

Saisie de données

Constitution de dossiers

Déterminer les urgences

Déterminer les besoins

Tri et distribution du courrier

Archivage

Gestion des appels clients

Rédaction de Baux

Consultation et analyse de données

Proposer, argumenter, conclure

Réception et encaissement des Loyers

Etat des lieux "entrants et sortants"

Aide dans les démarches administratives

Recherche et exploitation d'informations

Radiographie des clients

Proposition de solutions personnalisées

Examen de dossiers

Rigoureuse

Pédagogue

Consciencieuse