Frédérique DEGREMONT

Directrice du réseau Hérès et du réseau de la Franchise VAKOM. Elle intervient en conseil et formation dans le domaine du négoce, du management et du développement personnel.

Comédienne, elle a créé un séminaire exclusif de prise de parole et affirmation de soi dans un théâtre.

Certifiée référente OPR®



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation

Management

Gestion de projet

Audit

Animation de réseau