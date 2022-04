Frédérique DESBOIS - LE JORT

J'utilise aujourd'hui tous les savoirs faire acquis au cours d'une première carrière professionnelle, dans la distribution, le marketing et la communication.

J'ai choisi le métier de tapissier d'ameublement parce qu'il me permet de lier mon goût pour : l'histoire de l'art, le travail des matières (bois, étoffes...), la recherche de solutions pratiques, le design, le sens de l'esthétique, la relation client-fournisseurs, la communication ... !



Voici quelques citations qui m'ont émues !



"Ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent des êtres qu'il a des mains."

Aristote



"A l'origine, l'homme est à la fois manuel et penseur. La main et l'esprit se développent simultanément."

Paul Feller



"La vocation c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion"

Stendhal



"Le métier marque l'homme et inspire sa vie"

Bordelais l'Ami du Trait



Mes compétences :

Conseil

Conseil en décoration

Décoration

Lin

Tapissier